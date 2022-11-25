وزيرة «الشؤون»: الكويت حريصة على دعم وتمكين المرأة

(كونا) – أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي اليوم الجمعة حرص الكويت على دعم وتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع باعتبارها أحد أهم أركانه وعنصرا فاعلا ومهما في خطط التنمية.

وقالت الوزيرة البغلي في تصريح لها بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يوافق في الـ25 من نوفمبر من كل عام ان المرأة تحظى بنصيب وافر من الحقوق في الدستور الكويتي فضلا عن الاهتمام بدورها سياسيا واجتماعيا وتنمويا وإلغاء كل أشكال التمييز بينها وبين اخيها الرجل.

وأشارت إلى اهتمامها البالغ بقضايا المرأة وحرصها على التعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة لتسليط الضوء على هذه المناسبة من خلال اداراتها وبرامجها المختلفة اضافة إلى مخاطبة وزارة الاعلام وشركة المشروعات السياحية لانارة أبراج الكويت باللون البرتقالي بهدف إبراز هذه المناسبة ومعانيها.

ولفتت إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الدولة لشؤون المرأة والطفولة في سبيل تمكين المرأة الكويتية وتعزيز مشاركتها في شتى المجالات التي تناسبها وترسيخ دورها في الخطط الإنمائية للبلاد.