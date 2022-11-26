ألمانيا تسهّل حصول الوافدين المهاجرين على الجنسية

تتجه السلطات الألمانية لتسهيل حصول الوافدين المهاجرين على الجنسية من أجل الإسراع في دمجهم والاستفادة من خبراتهم وتنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد.

وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أن وزارة الداخلية تعمل على مشروع قانون يسمح للأجانب المقيمين في ألمانيا بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد 5 سنوات بدلاً من 8 سنوات.

وقالت إن المشروع يشترط أن يكون المهاجرون قد أكملوا إجراءات الاندماج الخاصة، وفي هذه الحالة يمكنهم التقدم بطلب للحصول على جواز سفر ألماني بعد ثلاث سنوات.

وقالت الوزارة للصحيفة إنهم ما زالوا يناقشون المقترحات ولم يتم الانتهاء من أي شيء حتى الآن.

وبحسب تقارير صحافية، فإن المشروع الذي يجري دراسته ينص على أن الأطفال المولودين في ألمانيا لأبوين أجنبيين سيتم منحهم الجنسية تلقائياً إذا كان أحد الوالدين قد حصل على إقامة اعتيادية قانونية في ألمانيا لمدة خمس سنوات.

ودعا وزراء من ولايات ألمانيا الستة عشر في وقت سابق الحكومة الفيدرالية إلى تسريع عملية تحويل الأطفال المولودين لأجانب يعيشون في ألمانيا إلى مواطنين ألمان.