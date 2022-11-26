محليات

الحرس الوطني: تبادل الخبرات في مجالات الإعلام والتوعية.. خليجياً

منذ 3 ساعات
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استقبل مدير مديرية التوجيه المعنوي العقيد دكتور جدعان فاضل جدعان الوفود الإعلامية العسكرية لدول مجلس التعاون ورحب، بالوفد الخليجي الشقيق ونقل إليهم تحيات القيادة الكريمة في الحرس الوطني.
وتخلل اللقاء بحث التعاون في المجال الإعلامي، وتبادل الخبرات في مجالات الإعلام والتوعية والعلاقات العامة، بما يسهم في تحقيق التطور ومواكبة كافة المستجدات الإعلامية وحماية منتسبي المؤسسات العسكرية في دول الخليج الشقيقة والحفاظ على الروح المعنوية العالية لهم.
وقام الوفد الإعلامي الشقيق بجولة في أقسام مديرية التوجيه المعنوي الوثيقة التوجيهية مثمنا جهود الحرس الوطني في دفع علاقات التعاون مع المؤسسات العسكرية في دول مجلس التعاون وتأتي الزيارة بالتنسيق بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزارة الدفاع في دولة الكويت للاطلاع على
العمل الإعلامي في المؤسسات العسكرية.

منذ 3 ساعات
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

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