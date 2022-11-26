السادس والعشرون من نوفمبر في ذاكرة تاريخ الكويت

(كونا) – السادس والعشرون من نوفمبر..

1962 – وزير الإرشاد والأنباء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يكلف بدر خالد البدر بتولي مهام رئاسة مكتب الكويت في دبي المختص بإقامة المدارس والمراكز الصحية والمساجد في الإمارات السبع.

1964 – أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر مرسوما بقانون يقصر حق مزاولة عمليات استيراد البضائع والمواد والمهمات من الخارج على الأفراد الكويتيين والشركات الكويتية والشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة إضافة إلى شركات التضامن والتوصية واستثنى القانون استيراد الخضار والفواكه والمواشي والأغنام.

1970 – أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر قانونا في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات.

2007 – صحيفة (الشاهد) تبدأ بالصدور اليومي بعد أن كانت أسبوعية وهي جريدة سياسية محلية وتصدر عن شركة الدار الكويتية للاعلام.

2012 – الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع مع موريتانيا اتفاقية قرض بقيمة 10 ملايين دولار للاسهام في تمويل مشروع المقطع الثاني من طريق (النعمة فصالة).

2013 – مجلس الامة يجدد الثقة بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بعد التصويت على طلب طرح الثقة المقدم من عشرة نواب إثر استجوابه من النائب حسين قويعان.

2013 – الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع عقدا لتزويد مركز الطوارئ في (عكار) شمال لبنان بتجهيزات وآليات للدفاع المدني تتضمن سيارات اطفاء واسعاف ومعدات للدفاع المدني وكذلك اليات ثقيلة لتعبيد الطرقات.

2015 – الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية قرض مع جنوب السودان بقيمة 5ر3 مليون دينار كويتي.

2017 – شركة البترول الوطنية الكويتية تتسلم جائزة الشهادة الذهبية للمباني الخضراء عن فئة المباني القائمة التي تمنحها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد) في قطر.

2017 – الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع مذكرة تفاهم مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي بشأن استغلال منحة بقيمة مليون دولار أمريكي للاسهام في إغاثة لاجئي الروهينغيا في جمهورية بنغلاديش.

2019 – وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح يعلن نجاح أول عملية جراحية كاملة لزراعة قلب طبيعي في الكويت لمريض في العقد الثاني من عمره وذلك في مركز سلمان الدبوس لأمراض القلب بمستشفى العدان.

2020 – نادي الكويت يحقق لقب بطولة كأس السوبر لكرة الطائرة بنسخته السادسة لموسم (2020-2021) بعد فوزه على نظيره كاظمة بنتيجة (3-0) في المباراة النهائية.

الوفيات: 1987 – رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الاسبق الشيخ مبارك العبدالله الجابر الصباح ينتقل الى رحمة الله عن عمر ناهز 53 عاما حيث عين رئيسا للأركان عام 1963 وتقاعد من الخدمة العسكرية في عام 1980.

2005 – وفاة الفنان عيسى خورشيد (غريد الشاطئ) عن عمر ناهز 61 عاما والذي يعد من أبرز الفنانين الذين واصلوا مسيرتهم في خدمة الحركة الفنية والموسيقية منذ أوائل الستينيات في الكويت.