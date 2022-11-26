دوليات

الصين تسجّل ثالث ارتفاع قياسي على التوالي في إصابات كورونا الجديدة

منذ 3 ساعات
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(رويترز) – قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم السبت، إن الصين سجلت 35183 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة منها 3474 إصابة مصحوبة بأعراض و31709 بلا أعراض مسجلة ارتفاعا جديدا لليوم الثالث على التوالي.

وسجلت الصين 32943 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 3103 إصابات مصحوبة بأعراض و29840 بلا أعراض.

وباستثناء الحالات الوافدة، سجلت الصين 34909 إصابات محلية جديدة يوم الجمعة منها 3405 مصحوبة بأعراض و 31504 بلا أعراض ارتفاعا من 32695 في اليوم السابق.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد الإجمالي عند 5232.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 304093 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

لا تزال المدن الكبرى تواجه صعوبة في احتواء تفشي المرض مع تسجيل كل من تشونغتشينغ وقوانغتشو الجزء الأكبر من الإصابات الجديدة.

وسجلت مدينة تشونغتشينغ الجنوبية الغربية التي يبلغ عدد سكانها 32 مليون نسمة 7721 إصابة محلية جديدة يوم الجمعة بزيادة 20 في المئة عن اليوم السابق.

وسجلت مدينة قوانغتشو التي يبلغ عدد سكانها نحو 19 مليون نسمة أن المدينة الواقعة بجنوب الصين سجلت 7419 إصابة جديدة محلية يوم الجمعة نزولا من 7524 إصابة قبل يوم.

وأظهرت بيانات للسلطات الصحية المحلية إن الإصابات المحلية الجديدة المسجلة في العاصمة بكين يوم الجمعة قفزت 58 في المئة إلى 2595.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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