رئيس وزراء باكستان يدعو الشركات التركية للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة

(كونا) – دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم السبت الشركات التركية العملاقة إلى الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في بلاده في ضوء معاناتها من نقص الطاقة وحاجتها الماسة إلى مصادر مستدامة.

وقال شريف في حديثه لرجال أعمال أتراك في اجتماع لمجلس الأعمال الباكستاني التركي في إسطنبول «إن المستثمرين الأتراك مدعوون لبناء مزرعة شمسية تولد نحو عشرة آلاف ميغاوات من الطاقة في البلاد».

وأضاف أن باكستان دفعت 27 مليار دولار في واردات الطاقة في العام المالي «2021-2022»، مشيرا الى ان هذا المبلغ غير مستدام لذلك قررنا خفض فاتورة استيراد الطاقة وطرحنا رؤيتنا لإقامة مشروع للطاقة الشمسية بقدرة عشرة آلاف ميغاوات في باكستان.

وأوضح أن هذه الرؤية يمكن ان تتحقق باستثمارات من تركيا والصين والسعودية وقطر والإمارات.

ولفت شريف الى انه أبلغ خلال اجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بأن شركات تركية عديدة حريصة على الاستثمار في باكستان.