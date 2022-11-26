شاب مصري يقتل والدته بآلة حادة.. بسبب معطف

أقدم شاب مصري على قتل والدته المسنة داخل مسكنهما بمنطقة عين شمس التابعة لمحافظة القاهرة، مستخدماً آلة حادة.

وروى شاهد عيان تفاصيل الجريمة البشعة، وقال إن المتهم يدعى حسن «39 سنة – يقيم بمسكن والدته بصحبه أبنائه وزوجته»، ونشبت مشادة كلامية بين المتهم ووالدته حمدية «72 سنة»، بسبب فقدان معطف خاص به، وبسؤالها عنه أنكرت معرفتها عنه.

وتابع شاهد العيان، وهو جار المتهم والمجني عليها، أن المتهم احتد في النقاش مع والدته وارتفع صوته في السؤال عن معطفه الضائع، وبعدها أحضر آلة حادة وطعن والدته عدة طعنات وتركها جثة هامدة، وانصرف هارباً.

وأشار الشاهد إلى معاناة المتهم من اضطراب نفسي منذ ولادته، الأمر الذي دفعه إلى الاعتداء على والدته في مرات سابقة، حتى انتهى مسلسل الاعتداء بجريمة قتل والقضاء على حياتها.

وورد بلاغ للأجهزة الأمنية المصرية بالواقعة، بوجود جثة السيدة المسنة داخل الشقة، وانتقل فريق من جهات التحقيق إلى محل الواقعة، وعثر على جثمان السيدة.

وتمت معاينة الجثة، وأُمر بنقلها إلى مشرحة زينهم، وتم استدعاء فريق من رجال الطب الشرعي للتشريح، للوقوف على الأسباب الحقيقة التي أدت إلى الوفاة.

وتمكن رجال المباحث بقسم شرطة عين شمس من القبض على المتهم، وإحالته إلى جهات التحقيق.