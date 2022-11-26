مجلس الأمة يناقش استجواب النائب حمدان العازمي لوزيرة الأشغال.. الثلاثاء

يعقد مجلس الأمة جلسته العادية والتكميلية يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 29 و30 نوفمبر للنظر في بنود جدول الأعمال والمكون من 14 بندا و48 فقرة، ومدرج على الجدول 7 رسائل واردة و56 شكوى وعريضة.
ويواصل المجلس مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، كما يستكمل تشكيل عضوية بعض اللجان، والاستجواب الموجه من النائب حمدان العازمي إلى وزيرة الأشغال العامة والكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
وينظر المجلس في ثلاثة طلبات بتشكيل لجان تحقيق في توزيع القسائم الصناعية وأسباب عدم الاكتفاء الغذائي والمعوقات التي تواجه المنتج الغذائي المحلي، بالإضافة إلى طلب بتشكيل لجنة مؤقتة بشأن المتقاعدين، وإلى تفاصيل جدول الأعمال:
ثانيا: كشف العرائض والشكاوى:
أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء 29 نوفمبر 56 شكوى وعريضة جاء نصها كالتالي:
البند الخامس : الإحالات ( حسب ما هو وارد في الكشوف المرفقة).
البند الثامن: طلبات تشكيل لجان التحقيق
8- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق لبحث أسباب عدم الاكتفاء الغذائي والمعوقات التي تواجه المنتج الغذائي المحلي.
البند التاسع: طلبات تشكيل لجان تحقيق مؤقتة:
9-أ- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن المتقاعدين.
البند العاشر: تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين:
-التقرير الأول للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
-التقرير الثاني للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2022 بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
-التقرير الرابع والثمانون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع القانون بإبدال عبارة ( عامل منزلي ) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة.
البند الحادي عشر: الاقتراحات بقرارات
البند الثاني عشر: تقارير ديوان المحاسبة
– تكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة بإعداد تقرير عن نتائج الفحص والمراجعة والتحقق من كل ما يثار من شبهة التجاوزات المتعلقة بعقد صفقة شراء طائرات (اليوروفايتر).
البند الثالث عشر: كتب الحكومة
– الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019/2020.
– كتاب موجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام 2020/2021 والذي صدر ليغطي الفترة من 1 يناير 2020 حتى 30 سبتمبر 2020، متضمنا حصرا لأنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، فضلا عن تضمنه كافة ما رصدته (نزاهة) خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات.
البند الرابع عشر: ما يستجد من أعمال.