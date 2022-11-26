مجلس الأمة يناقش استجواب النائب حمدان العازمي لوزيرة الأشغال.. الثلاثاء

يعقد مجلس الأمة جلسته العادية والتكميلية يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 29 و30 نوفمبر للنظر في بنود جدول الأعمال والمكون من 14 بندا و48 فقرة، ومدرج على الجدول 7 رسائل واردة و56 شكوى وعريضة.

ويواصل المجلس مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، كما يستكمل تشكيل عضوية بعض اللجان، والاستجواب الموجه من النائب حمدان العازمي إلى وزيرة الأشغال العامة والكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

وينظر المجلس في ثلاثة طلبات بتشكيل لجان تحقيق في توزيع القسائم الصناعية وأسباب عدم الاكتفاء الغذائي والمعوقات التي تواجه المنتج الغذائي المحلي، بالإضافة إلى طلب بتشكيل لجنة مؤقتة بشأن المتقاعدين، وإلى تفاصيل جدول الأعمال:

البند الأول: التصديق على المضبطتين التاليتين:

(1497/ا) بتاريخ 15/11/2022

(1497/ب) بتاريخ 16/11/2022

البند الثاني:

أولا: كشف الأوراق والرسائل الواردة:

أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء 7 رسائل واردة جاء نصها كالتالي:

(۱) رسـالـة مـن رئيس لجنـة العـرائض والشكاوى يطلـب فيهـا إحالـة الشكوى رقـم (70) إلـى لجنـة شـؤون التعليم والثقافة والإرشـاد للارتباط عملا بحكم المادة (156) من اللائحة الداخلية.

(2) رسـالـة مـن عضوي مجلس الأمة مهلهـل المضـف وشعيب شـعبان يطلبـان فيهـا تكليـف لجنـة حمايـة الأمـوال العامـة بإعـداد تقريـر مفصـل بحسـب المضـمون المحـدد بـنص الرسالة وذلـك عـن قضية اخـتلاس أمـوال المؤسسـة العامـة للتأمينـات الاجتماعية، على أن تنجز اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.

(3) رسالة من مجموعـة مـن أعضاء مجلس الأمة يطلبـون فيهـا تكليـف لجنـة الشـؤون الصحية والاجتماعيـة والعمـل بـالتحقيق فـي أسـباب عـدم تطبيـق القـانون وســوء الإدارة فـي الهيئـة العامـة للغـذاء والتغذية والآثار المترتبـة، وختمه بالتوصيات اللازمة ورفعهـا إلـى المجلـس لاتخاذ اللازم، مع مراعاة النقاط المحددة بـنص الرسالة عند البحث والتقصي.

(4) رسالة من رئيس لجنـة الميزانيات والحساب الختامي يطلـب فيهـا تكليـف اللجنـة بدراسـة وبحـث النظـام المـالي المقتـرح مـن اللجنـة المشكلة بين وزارة النفط ومؤسسـة البترول الكويتيـة ووزارة الماليـة والمتعلـق بأسـس التحاسـب علـى عمليـات استكشـاف وانتاج وتسويق النفط الخام والغاز.

(5) رسـالـة مـن رئيس لجنـة شـؤون المـرأة والأسرة والطفـل يطلـب فيهـا تكليـف اللجنـة بدراسـة الموضـوعات المحـددة بـنص الرسالة، بالإضـافة إلـى إحالـة جميـع المشـاريع والاقتراحـات بقـوانين المدرجـة علـى جـدول أعمـال بعـض اللجـان والتـي تتعلـق بـالمرأة والأسرة والطفل.

(6) رسالة مـن عضو مجلس الأمة عبـدالله المضـف يطلب فيهـا تكليف لجنـة حمايـة الأمـوال العامـة ببحـث أسباب تضـارب فتـاوى إدارة الفتـوى والتشـريـع فـي ردودهـا عـلـى الجهـات الحكوميـة فـي قضايا المال العام، وامتناعهـا عـن الـرد أو الإفصاح عـن المعلومـات المتعلقة بتلك القضايا.

(7) رسـالـة مـن عضـوي مجلـس الأمـة مهلهـل خـالـد المضـف وأسـامة عيسـى الشـاهين يطلبــان فيهـا تكليـف لجنـة شـؤون التعلـيم والثقافة والإرشـاد ببحـث القضايا المحـددة بـنص الرسالة والتـي تهـم أعضـاء هيئـة التـدريب فـي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

ثانيا: كشف العرائض والشكاوى:

أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء 29 نوفمبر 56 شكوى وعريضة جاء نصها كالتالي:

(1) شكوى رقـم (114) ضد إدارة الخبراء بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض تعيينه في وظيفة خبير.

(2) شكوى رقـم (115) ضد وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض تسليمه عقد تأجير محل في جمعية تعاونية.

(3) شكوى رقـم (116) ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على معلمة جراء تخطيها في شغل وظيفة إشرافية.

(4) شكوى رقم (117) ضد ديوان الخدمة المدنية بشأن الضرر الواقع على موظف جراء رفض طلب تعديل مسماه الوظيفي.

(5) شكوى رقم (۱۱۸) ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء عدم التجاوب مع الشكوى المقدمة منها.

(6) شكوى رقم (119) ضد عدة جهات حكومية بشأن الضرر الواقع على متقاعد جراء عدم توفر وظيفة مناسبة له.

(7) شكوى رقم (120) ضد هيئة الإعاقة بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء تخفيض درجة إعاقتها.

(8) شكوى رقـم (121) ضد هيئة القوى العاملة بشأن الضرر الواقع على نقابة العاملين بالهيئة العامة للشباب جـراء رفض استلام التظلم على قرار الامتناع عن إشهارهم كنقابة عمالية.

(9) شكوى رقـم (122) ضد وزارة التربيـة بشأن الضرر الواقـع علـى معـلـم إشرافي جراء شغور منصب مدير إدارة مدارس التربية الخاصة وتجاهل الشكاوى المقدمة ضد مديرها بالإنابة.

(10) شكوى رقم (123) ضد هيئة التعليم التطبيقي والتدريب بشأن الضرر الواقع على موظف جراء رفض تعديل مسماه الوظيفي.

(11) شكوى رقم (124) ضد ديوان الخدمة المدنية بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء رفض سحب استقالتها.

(12) شكوى رقـم (125) ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على معلمة جراء قرار نقلها.

(13) شكوى رقم (126) ضد هيئة القوى العاملة بشأن الضرر الواقع على موظف جراء عدة قرارات تعسفية بحقه.

(14) شكوى رقـم (127) ضد وزارة الدفاع بشأن الضرر الواقـع علـى مـواطن جراء رفض طلب التحاقه بدورة الطلبة الضباط.

(15) شكوى رقم (128) ضد المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الضرر الواقع على نقابة العاملين بالمؤسسة جراء عدم تمكين النقابة من القيام بدورها.

(16) شكوى رقم (129) ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء قرار نقلها.

(17) شكوى رقـم (130) ضد وزارة الدفاع بشأن الضرر الواقـع علـى مـواطن جراء استبعاده من دخول قرعة دورة الطلبة الضباط.

(18) شكوى رقم (131) ضد هيئة الصناعة بشأن الضرر الواقع على صاحب قسيمة صناعية جراء رفض تقسيط مبالغ الأجرة المتراكمة عليه.

(19) شكوى رقم (132) ضد مؤسسة الرعاية السكنية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم توفير الرعاية السكنية له.

(20) شكوى رقم (133) ضد الشركة الكويتية لنفط الخليج بشأن الضرر الواقع على عامل جراء عدم تسوية وضعه الوظيفي.

(21) شكوى رقـم (134) ضد وزارة الدفاع بشأن الضرر الواقـع علـى مـواطن جراء استبعاده من دخول قرعة دورة الطلبة الضباط.

(22) شكوى رقم (135) ضد بلدية الكويت بشأن الضرر الواقع على صاحب شركة جراء عدم التجاوب مع الشكاوى المقدمة منه.

(23) شكوى رقم (136) بشأن الضرر الواقع على عميد المعهد العالي للفنـون المسرحية السابق جراء قرار إنهاء تعيينه كعميد وإحالته إلى لجنة تأديب.

(24) شكوى رقم (137) ضد هيئة الغذاء والتغذية بشأن الضرر الواقع على نقابة العاملين بالهيئة جراء عدم التجاوب مع مطالبها المتعلقة بحقوق واحتياجات الموظفين.

(25) شكوى رقـم (138) ضد بنك الكويت الصناعي بشأن الضرر الواقع على شركة جراء احتساب فوائد نظير تأجيل سداد قرض.

(26) شكوى رقم (139) ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء عدم صرف مرتباتها.

(27) عريضة رقم (140) ضد عدة جهات حكومية بشأن الضرر الواقع على مجموعـة مـن قـاطني مدينـة الخيـران السكنية جـراء عـدم تـوفير الخدمات الضرورية للمدينة.

(28) شكوى رقم (141) ضد وزارة الدفاع بشأن الضرر الواقع على شركة جراء عدم صرف مستحقاتها المالية.

(29) شكوى رقم (142) ضد مؤسسة الرعاية السكنية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء قرار سحب بيته.

(30) عريضة رقم (143) ضد هيئة التعليم التطبيقي والتدريب بشأن الضرر الواقع على مواطنين جراء تخطيهم في التعيين بوظيفة عضو هيئة تدريس.

(31) شكوى رقم (144) ضد وزارة الدفاع بشأن الضرر الواقع على متقاعد جراء عدم تسوية معاشه التقاعدي.

(32) شكوى رقم (145) ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على شركة جراء عدم صرف مستحقاتها المالية وتجاهل الشكاوى المقدمة منها.

(33) شكوى رقم (146) ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم التجاوب مع الشكوى المقدمة منه.

(34) شكوى رقـم (147) ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء تسبب مستشفى حكومي بخطأ طبي في عملية لطفله ورفض طلب علاجه بالخارج.

(35) شكوى رقم (148) ضد هيئة الاعاقة بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء تخفيض درجة إعاقتها.

(36) شكوى رقم (149) ضد جامعة الكويت بشأن الضرر الواقع على طالب جراء سحب قيده من الجامعة.

(37) شكوى رقم (150) بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض طلباته المتكررة لإحالته للتقاعد الطبي.

(38) شكوى رقم (151) ضد هيئة الاعاقة بشأن الضرر الواقع على طفلة جراء إنهاء تصنيف حالتها الصحية كإعاقة.

(39) شكوى رقم (152) ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء نقل طفله لمدرسة أخرى وعدم التجاوب مع الشكوى المقدمة منه.

(40) شكوى رقم (153) ضد ديوان الخدمة المدنية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم توفير وظيفة له.

(41) شكوى رقم (154) ضد شركة ناقلات النفط الكويتية ومنهار الواقـع علـى متقاعـد جـراء استقطاع قسط كبيـر مـن معاشـه لسـداد مديونية.

(42) شكوى رقـم (155) ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء قصر التحقيق عليه دون الطبيب المشكو في حقه.

(43) شكوى رقم (156) ضد هيئة الاعاقة بشأن الضرر الواقع على معاق جراء تخفيض درجة إعاقته.

(44) شكوى رقـم (157) ضد وزارة التعليم العالي بشأن الضرر الواقع على طالب جراء رفض طلب حصوله على بعثة داخلية.

(45) شكوى رقم (158) ضد وزارة الداخلية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء تعطيل منح زوجته الجنسية الكويتية.

(46) شكوى رقم (159) ضد هيئة القوى العاملة بشأن الضرر الواقع على موظف إشرافي جـراء عدم التجاوب مع الشكاوى المقدمة منه بشأن تجاوزات مدير المركز الوطني التابع للهيئة.

(47) شكوى رقم (160) بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء التوزيع غيـر الحقيقي لقسائم نادي الهجن والمخالف لأهداف إنشاء النادي.

(48) شكوى رقم (161) ضد مؤسسة الرعاية السكنية بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء تأخر توفير الرعاية السكنية لها.

(49) شكوى رقم (162)ضد وزارة الصحة والجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء الاصرار على إصدار شهادة ميلاد طفلها وفق بيانات غير صحيحة.

(50)شكوى رقم (163) ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض تعيين زوجته معلمة.

(51) عريضة رقم (164) ضد هيئة الشباب بشأن الضرر الواقع على مجموعة من الموظفين جراء عدم صرف مكافأة أعمال التميز.

(52) شكوى رقم (165) ضد هيئة الإعاقة بشأن الضرر الواقع على معاق جراء تخفيض درجة إعاقته.

(53) شكوى رقم (166) ضد هيئة الإعاقة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض الهيئة تحمل نفقات دراسة طفله في مدرسة ثنائية اللغة.

(54) شكوى رقم (167) ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على موظف جراء إحالته إلى التحقيق.

(55) شكوى رقم (168) ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على موظف جراء تخفيض تقييم أدائه السنوي.

(56) عريضة رقم (169) ضد وزارة الأوقاف بشأن الضرر الواقع على معلمتين جراء قرار نقلهما.

البند الثالث: الاسئلة

3- ( وتنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة)

البند الرابع :الاستجوابات

4-الاستجواب الموجه من العضو حمدان سالم العازمي إلى وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في شأن تعارض المصالح والإضرار بالمال العام وتضليل نواب الأمة والإخلال بمبدأ التعاون بين السلطتين.

البند الخامس : الإحالات ( حسب ما هو وارد في الكشوف المرفقة).

البند السادس: الخطاب الأميري

5- مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر 2022م، ( للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري)

البند السابع: استكمال تشكيل عضوية بعض اللجان:

6- أ- انتخاب عضو جديد لشغل المكان الشاغر في لجنة حقوق الإنسان بناء على الاستقالة المقدمة من النائب محمد هايف المطيري.

البند الثامن: طلبات تشكيل لجان التحقيق

7- أ- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في توزيع القسائم الصناعية.

ب- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتكليف لجنة حماية الأموال العامة بصفتها لجنة تحقيق في تجاوزات القسائم الصناعية وتوزيعاتها.

8- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق لبحث أسباب عدم الاكتفاء الغذائي والمعوقات التي تواجه المنتج الغذائي المحلي.

البند التاسع: طلبات تشكيل لجان تحقيق مؤقتة:

9-أ- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن المتقاعدين.

البند العاشر: تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين:

-التقرير الثاني للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون القصر عن السنتين الماليتين 2018/2019 – 2019/2020.

٢- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير).

(أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)

– التقرير الثالث للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للغذاء والتغذية عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير).

(أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)

– التقرير الرابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

(أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)

– التقرير الخامس للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة العامة للإطفاء عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

(أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)

– التقرير السادس للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات المدنية عن السنتين الماليتين ۲۰/۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (5 تقارير).

(أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)

– التقرير السابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

(أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)

– التقرير الثامن للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

(أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)

– التقرير التاسع للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.

٢- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).

(أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)

– التقرير العاشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير).

(أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)

– التقرير الحادي عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لمكافحة الفساد عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير).

(أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)

– التقرير الثاني عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1 -مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير).

(أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)

– التقرير الثالث عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير).

(أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)

– التقرير الرابع عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لهيئة أسواق المال عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).

(أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)

– التقرير الخامس عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي عن السنة المالية ۲۰۱۹/۲۰۱۸.

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).

(أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)

– التقرير السادس عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.

2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير).

(أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)

– التقرير السابع عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن :

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للقوى العاملة عن السنتين الماليتين 2018/2019- 2019:2020.

2- تقرير الجهات الرقابية ذات الصلة وعدها (4) تقارير.

(أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)

– التقرير الثامن عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي المدرج بصفة الاستعجال عن :

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن السنتين الماليتين 2018/2019- 2019/2020.

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4) تقارير.

(أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)

-التقرير التاسع عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لجامعة الكويت عن السنتين الماليتين (2018/2019 – 2019/2020).

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

(أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)

– التقرير الحادي والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن السنتين الماليتين (2018/2019 – 2019/2020).

2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

(أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)

– التقرير الثاني والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنتين الماليتين (2018/2019 – 2019/2020).

2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

(أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)

– التقرير الثالث والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن السنتين الماليتين (2018/2019 – 2019/2020).

2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

(أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)

– التقرير الرابع والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لمجلس الأمة عن السنتين الماليتين (2018/2019 – 2019/2020).

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

(أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)

-التقرير الخامس والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لبنك الائتمان الكويتي عن السنتين الماليتين (2018/2019 – 2019/2020).

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

(أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)

– التقرير السادس والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنتين الماليتين (2018/2019 – 2019/2020).

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 5 تقارير).

(أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)

– التقرير السابع والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنتين الماليتين (2018/2019 – 2019/2020).

2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

(أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)

– التقرير الثامن والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للبيئة عن السنتين الماليتين (2018/2019 – 2019/2020).

2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

(أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)

– التقرير التاسع والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن السنتين الماليتين (2018/2019 – 2019/2020)..

2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير).

(أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)

– التقرير الثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية عن السنتين الماليتين 2018/2019، 2019/2020.

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير).

(أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)

– التقرير الحادي والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار عن السنتين الماليتين 2018/2019، 2019/2020.

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير).

(أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)

– التقرير الثاني والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنتين الماليتين 2019/2020.

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير).

(أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)

– التقرير الثالث والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات الملحقة والمستقلة عن السنوات المالية من 2011/2012 إلى 2015/ 2016 وعددها (10) مشروعات بقانون.

(أدرج طبقاً لنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)

-التقرير الأول للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

-التقرير الثاني للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2022 بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.

-التقرير الرابع والثمانون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع القانون بإبدال عبارة ( عامل منزلي ) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة.

البند الحادي عشر: الاقتراحات بقرارات

– اقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضاء بإحالة طلب تفسير المواد (87، 90، 104، 106) إلى المحكمة الدستورية.

– اقتراح بقرار مقدم من العضو عبد الكريم الكندري بشأن تكويت جميع الوظائف في مجلس الأمة.

البند الثاني عشر: تقارير ديوان المحاسبة

– تكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة بإعداد تقرير عن نتائج الفحص والمراجعة والتحقق من كل ما يثار من شبهة التجاوزات المتعلقة بعقد صفقة شراء طائرات (اليوروفايتر).

البند الثالث عشر: كتب الحكومة

– الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019/2020.

– كتاب موجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام 2020/2021 والذي صدر ليغطي الفترة من 1 يناير 2020 حتى 30 سبتمبر 2020، متضمنا حصرا لأنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، فضلا عن تضمنه كافة ما رصدته (نزاهة) خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات.

البند الرابع عشر: ما يستجد من أعمال.