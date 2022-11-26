مقتل 9 مسلحين واعتقال 3 آخرين في عملية أمنية بباكستان 

(كونا) – قتل تسعة مسلحين على الأقل واعتقل ثلاثة آخرون على أيدي القوات الباكستانية خلال عملية أمنية تجري في اقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وذكرت دائرة الاعلام بالجيش الباكستاني في بيان اليوم السبت ان وكالات الاستخبارات كانت تبحث عن هؤلاء الارهابيين منذ التفجير الذي وقع بمنطقة كوهلو بازار في 30 سبتمبر الماضي والذي أدى الى مقتل مدنيين اثنين واصابة 19 آخرين.

وأضاف البيان أنه عند محاصرة هؤلاء المسلحين بدأوا بإطلاق النار على قوات الجيش التي ردت بالمثل فحصل اشتباك دام نحو ساعة وانتهى بمقتل تسعة منهم واعتقال ثلاثة آخرين.

وأشار الى أن عمليات البحث لا تزال جارية للتأكد من عدم وجود مسلحين آخرين في المنطقة.