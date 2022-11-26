7 جامعات في طهران تنظم احتجاجات

دعماً لأهالي كردستان والمناطق الكردية وتنديداً بنظام الملالي والمطالبة بإسقاطه، دعا طلاب 7 جامعات في طهران إلى تنظيم تجمعات احتجاجية مشتركة، اليوم السبت.

وتحت عنوان «سبت أسود للجامعة» وجه طلاب من جامعات «تربيت مدرس، وبهشتي، والزهرا، وأمير كبير، وخارزمي، وخاجه نصير الدين الطوسي»، في بيان دعوات لإقامة تجمعات احتجاجية طلابية كبرى، وارتداء ملابس سوداء تضاماً مع أهالي كردستان وتجمع طلاب جامعة العلم والثقافة في العاصمة طهران منددين بجرائم وانتهاكات النظام وصدحت أوصواتهم: «الموت لولاية الفقيه».

وأشادوا بالصمود الشجاع والمنسجم لطلاب جامعات كردستان والعلوم الطبية في سنندج أمام قوات الأمن.

واعتبر البيان أن الحركة الطلابية جسم واحد متضامن، وبالتالي لا يمكن أن تغض النظر عن القتل الوحشي للأهالي في المناطق الكردية، بحسب ما نقلت شبكة «إيران انترناشيونال».

وكتب الطلاب مخاطبين الأكراد: «شجاعتكم انعكست علينا فصرنا أكثر جرأة. سمعنا صرخة الحرية والمساواة ونقسم أن نصرخ معكم من أجل الحرية».

ودانوا العنف والرصاص في وجه الشعب وقمع الجامعات والأعمال الخارجة عن القانون ضد الطلاب واعتقال نشطاء الطلاب وفصلهم عن الدراسة، مؤكدين أن صمت أي طالب أو أستاذ تجاه ما يحدث بأنه مثال على التعاون مع الظلم.