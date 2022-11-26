7 رسائل واردة على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل

أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء 7 رسائل واردة جاء نصها كالتالي:

(1) رسـالـة مـن رئيس لجنـة العـرائض والشكاوى يطلـب فيهـا إحالـة الشكوى رقـم (70) إلـى لجنـة شـؤون التعليم والثقافة والإرشـاد للارتباط عملا بحكم المادة (156) من اللائحة الداخلية.

(2) رسـالـة مـن عضوي مجلس الأمة مهلهـل المضـف وشعيب شـعبان يطلبـان فيهـا تكليـف لجنـة حمايـة الأمـوال العامـة بإعـداد تقريـر مفصـل بحسـب المضـمون المحـدد بـنص الرسالة وذلـك عـن قضية اخـتلاس أمـوال المؤسسـة العامـة للتأمينـات الاجتماعية، على أن تنجز اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.

(3) رسالة من مجموعـة مـن أعضاء مجلس الأمة يطلبـون فيهـا تكليـف لجنـة الشـؤون الصحية والاجتماعيـة والعمـل بـالتحقيق فـي أسـباب عـدم تطبيـق القـانون وســوء الإدارة فـي الهيئـة العامـة للغـذاء والتغذية والآثار المترتبـة، وختمه بالتوصيات اللازمة ورفعهـا إلـى المجلـس لاتخاذ اللازم، مع مراعاة النقاط المحددة بـنص الرسالة عند البحث والتقصي.

(4) رسالة من رئيس لجنـة الميزانيات والحساب الختامي يطلـب فيهـا تكليـف اللجنـة بدراسـة وبحـث النظـام المـالي المقتـرح مـن اللجنـة المشكلة بين وزارة النفط ومؤسسـة البترول الكويتيـة ووزارة الماليـة والمتعلـق بأسـس التحاسـب علـى عمليـات استكشـاف وانتاج وتسويق النفط الخام والغاز.

(5) رسـالـة مـن رئيس لجنـة شـؤون المـرأة والأسرة والطفـل يطلـب فيهـا تكليـف اللجنـة بدراسـة الموضـوعات المحـددة بـنص الرسالة، بالإضـافة إلـى إحالـة جميـع المشـاريع والاقتراحـات بقـوانين المدرجـة علـى جـدول أعمـال بعـض اللجـان والتـي تتعلـق بـالمرأة والأسرة والطفل.

(6) رسالة مـن عضو مجلس الأمة عبـدالله المضـف يطلب فيهـا تكليف لجنـة حمايـة الأمـوال العامـة ببحـث أسباب تضـارب فتـاوى إدارة الفتـوى والتشـريـع فـي ردودهـا عـلـى الجهـات الحكوميـة فـي قضايا المال العام، وامتناعهـا عـن الـرد أو الإفصاح عـن المعلومـات المتعلقة بتلك القضايا.

(7) رسـالـة مـن عضـوي مجلـس الأمـة مهلهـل خـالـد المضـف وأسـامة عيسـى الشـاهين يطلبــان فيهـا تكليـف لجنـة شـؤون التعلـيم والثقافة والإرشـاد ببحـث القضايا المحـددة بـنص الرسالة والتـي تهـم أعضـاء هيئـة التـدريب فـي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.