أردوغان: علاقات شعبَيْ تركيا ومصر قوية جداً.. وعلينا أن لا نخسرها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن عملية بناء العلاقات مع مصر ستبدأ باجتماع وزراء من البلدين، مشيراً إلى أن المحادثات ستتطور انطلاقاً من ذلك.

وأعرب أردوغان عن أمله في استمرار تطبيع العلاقات مع مصر، وذلك بعد لقائه الأسبوع الماضي نظيره المصري عبدالفتاح السيسي في العاصمة القطرية الدوحة.

وأضاف أردوغان أنَّ نظيره المصري «سعيد جداً» بلقائهما في قطر، مبيناً أنهما تحدثا خلال ذلك الاجتماع لمدة تراوحت بين 30 و45 دقيقة، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».

والتقى السيسي وأردوغان في العاصمة القطرية الدوحة، الأحد الماضي، على هامش افتتاح بطولة كأس العالم 2022. وبعد يوم على اللقاء، قال أردوغان إنَّ لقاءه مع السيسي خطوة أولى تم اتخاذها من أجل إطلاق مسار جديد بين البلدين، فيما وصفت الرئاسة المصرية الخطوة بأنها بداية لتطوير العلاقات.

وقال أردوغان إن علاقات شعبي تركيا ومصر قوية جدا وعلينا أن لا نخسرها لمصلحة الآخرين.