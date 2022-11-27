أوكرانيا تحذّر: روسيا تطلق تعبئة سرية جديدة

(د ب أ) – تجري في روسيا والمناطق الأوكرانية التي تسيطر عليها موسكو الاستعدادات للموجة التالية من التعبئة السرية في صفوف القوات الروسية، اعتباراً من 10 ديسمبر المقبل، بحسب تقرير هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية

وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية «يوكرينفورم»، اليوم الأحد، أن الهيئة قالت في تقريرها، الذي نشرته عبر موقع فيسبوك، إن روسيا تواصل إعادة تجميع قواتها لتعزيز فرقها ووحداتها في اتجاهات ليمان وأفدييفكا ونوفوبافليفكا.

وأضاف التقرير أن وحدات قوات الدفاع الأوكرانية صدت، أمس، الهجمات الروسية في عدة مناطق في لوهانسك ودونيتسك.

وتابع التقرير: «شنّت القوات الروسية ضربتين صاروخيتين على أهداف مدنية في مدينة دنيبرو و 38 هجوماً من راجمات صواريخ على مواقع القوات الأوكرانية والأهداف المدنية في مدينة خيرسون بصفة خاصة».

ولفت التقرير إلى أن القوات الروسية تواصل تركيز جهودها الرئيسية على القيام بعمليات هجومية في اتجاهات باخموت وأفدييفكا، بينما تدافع عن نفسها في نوفوبافليفكا وزابوريجيا.