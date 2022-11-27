محليات

«الأرصاد»: طقس اليوم دافئ وغائم نهاراً.. مائل للبرودة ليلاً

منذ ساعتين
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توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس دافئ وغائم جزئياً، خلال ساعات النهار، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة، وتظهر بعض السُحب المتفرقة.

أما ليلاً، الطقس مائل للبرودة وغائم جزئياً، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة.

وقالت «الأرصاد»إن حالة البهر خلال النهار خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع 1 – 4 أقدام. وليلاً، خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع 1 – 4 أقدام.

وأضافت أن درجات الحرارة المتوقعة 28 درجة للعظمى، و20 للصغرى.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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