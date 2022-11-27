«الأرصاد»: طقس اليوم دافئ وغائم نهاراً.. مائل للبرودة ليلاً

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس دافئ وغائم جزئياً، خلال ساعات النهار، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة، وتظهر بعض السُحب المتفرقة.

أما ليلاً، الطقس مائل للبرودة وغائم جزئياً، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة.

وقالت «الأرصاد»إن حالة البهر خلال النهار خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع 1 – 4 أقدام. وليلاً، خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع 1 – 4 أقدام.

وأضافت أن درجات الحرارة المتوقعة 28 درجة للعظمى، و20 للصغرى.