محليات

«التجارة»: 100 ألف دينار سنوياً لاستغلال الرصيف البحري.. لغرض تجاري

منذ 53 دقيقة
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أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض قراراً وزارياً بشأن تعرفة أسعار استغلال الأراضي والأرصفة بموانئ «الشويخ – الشعيبة – الدوحة» التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية.

وجاء في القرار، أن يصدر المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية القرارات والنماذج اللازمة لتطبيق هذه الأسعار، مع إلغاء جميع القرارات الصادرة بشأن أسعار الأراضي والأرصفة في موانئ «الشويخ – الشعيبة – الدوحة» قبل تاريخ العمل بهذا القرار.

وحدد القرار 200 فلس للمتر شهرياً شرطاً لاستغلال الأرض الفضاء في الساحات المكشوفة، 100 ألف دينار سنوياً لاستغلال الرصيف بغرض تجاري بحري «خدمي».

منذ 53 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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