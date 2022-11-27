«الزراعة»: مبادرة «موسم الزراعة» دعم للمنتج الزراعي الوطني

(كونا) – أكد المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المهندس مشعل القريفة، أن الهيئة تدعم المنتج الزراعي الوطني وستبذل كل طاقتها لتذليل جميع العقبات والمعوقات التي تواجه المزارعين أو تواجد المنتج الوطني في الأسواق المحلية.

جاء ذلك خلال جولة للقريفة في مهرجان الموسم الزراعي بمشاركة رابطة مزارعي العبدلي تحت مبادرة «موسم الزراعة»، برعاية الهيئة في مشروع سوق إنجاز بمنطقة الري حيث تضم المبادرة مشاركة 35 بسطة زراعية من المزارع الكويتية في العبدلي.

وأوضح القريفة أن مشاركة الهيئة جاءت لدعم المنتج الكويتي في السوق المحلي وتقديم المساعدة للمزراعين ودعم جهودهم لتحقيق الأمن الغذائي ورفع الكفاءة والاستدامة الزراعية داعيا الجميع إلى تشجيع المنتج الكويتي ومواصلة مثل هذه الفعاليات الزراعية.

من جانبه أكد عضو رابطة مزارعي العبدلي المزارع أحمد العرادة ضرورة توفير مراكز ومعارض دائمة لبيع المنتج الكويتي مبينا ان هذه المراكز أصبحت وجهة جاذبة للمواطنين والمقيمين للتبضع بأسعار رمزية.

وأوضح العرادة أن فكرة البسطات الزراعية تعد خطوة رائدة لدعم المنتج الكويتي مشيرا الى ان مبادرة «موسم الزراعة» خطوة في الاتجاه الصحيح.

بدوره قال عضو رابطة مزارعي العبدلي جاسم البلام ان مبادرة سوق «موسم الزراعة» تعد مساهمة بارزة لتسويق منتجات المزارع الكويتي بأسعار تناسب المواطنين والمقيمين وبجودة عالية.

يذكر أن «موسم الزراعة» يقام لأول مرة في الكويت في مشروع سوق إنجاز في منطقة الري ويحتوي على مشاريع متنوعة من أصحاب المزراع والمشاتل الكويتية بهدف الترويج للمنتج الوطني.