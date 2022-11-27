السعودية تحذر من سائل قد يؤدي إلى «تسمم النيكوتين»

حذر تجمع الرياض الصحي الأول، التابع لوزارة الصحة، في منشور على تويتر، الأحد، من السوائل المستخدمة في السجائر الإلكترونية، ,والتي قد تؤدي إلى “تسمم النيكوتين”.

وقال التجمع إن “السائل المستخدم في السجائر الإلكترونية قد يؤدي إلى تسمم النيكوتين”.

وأضاف أن الأعراض الصحية الناتجة عن تسمم النيكوتين تشمل القيء، والتعرق، والدوخة، والخمول، وصعوبة التنفس، والخفقان.

ومن جانب آخر، قال علماء إن التدخين الإلكتروني (Vaping)، قد “يوقظ الخلايا السرطانية، وقد يتسبب في موجة جديدة من السرطان في غضون عشر سنوات”.

ونقلت صحيفة “إندبندنت” في تقرير لها، نشر في سبتمبر الماضي، عن باحثين في معهد “فرانسيس كريك” (FCI) قولهم إنه “في حين أن التدخين الإلكتروني أكثر أمانا من تدخين السجائر التقليدية، فإن المخاطر الصحية طويلة المدى غير واضحة”.

ويقول البروفيسور، تشارلز سوانتون، العالم السريري في FCI وكبير الأطباء في مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، إن التدخين الإلكتروني يشكل تهديدا محتملا لصحة الناس.

وتشير النتائج التي توصل إليها الباحثون إلى أن المهيجات مثل تلوث الهواء تسبب الالتهاب، والذي يتبعه بعد ذلك عملية شفاء “توقظ” الخلايا النائمة التي يمكن أن تسبب طفرات سرطانية، ويخشى الباحثون من أن التدخين الإلكتروني قد يؤدي إلى ذلك أيضا.