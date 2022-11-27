«الصحة»: الوضع الصحي في البلاد «مطمّئن».. وتحت السيطرة

قللت وزارة الصحة، من إمكان انتشار «الكوليرا» في البلاد، عقب الكشف عن حالة مصابة، لمواطن عائد من العراق، وحجزه هو ومخالطيه وفق البروتوكولات المعتمدة، ومتابعتهم للتأكد من سلامتهم وضمان عدم نقلهم العدوى لآخرين.

وشددت الوزارة على أن «الوضع مطمئن وتحت السيطرة، ولا تغيير في الإجراءات المتعلقة بالسفر، مع تواصل الإجراءات الاحترازية، تحسباً لأي طارئ».

وأكدت وزارة الصحة أن فرص انتشار «الكوليرا» في البلاد «غير واردة»، مشددة على أهمية اتخاذ المواطنين والمقيمين الحيطة والحذر، عند السفر لأي دولة يتفشى فيها الوباء، والتأكد من تجنب مصادر مياه الشرب والأطعمة غير الآمنة.

وأهابت الوزارة، في أعقاب الإعلان عن ظهور أعراض المرض على مواطن قادم من العراق، أول من أمس، بالاشخاص الذين تظهر عليهم أعراض كالإسهال وارتفاع الحرارة الحاد، خلال 7 أيام من وصولهم من دولة يتفشى فيها المرض، التوجه إلى أقرب مركز صحي لتلقي الاستشارة والعلاج اللازمين.

وذكرت أن الوضع مطمئن في البلاد وتحت السيطرة، ولا تغيير في الإجراءات المتعلقة بالسفر، مع تواصل الإجراءات الاحترازية، تحسباً لأي طارئ، لافتة إلى استمرار التنسيق مع السلطات الصحية في الدول المجاورة، لدرء أي مخاطر محتملة على الكويت.