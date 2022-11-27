اللواء الطريجي: المستجدات الأمنية تتطلب النهوض بمستوى التدريب.. عربياً

(كونا) – قال رئيس هيئة التعليم العسكري بوزارة الدفاع اللواء الركن فهد الطريجي اليوم الاحد إن المستجدات الأمنية تتطلب النهوض بمستوى التدريب المشترك بين الجيوش العربية لرفع مستوى الجاهزية والكفاءة القتالية وتحقيق مبدأ التكامل الدفاعي.

جاء ذلك في تصريح أدلى به اللواء الركن الطريجي لـ«كونا» على هامش أعمال الندوة الـ26 لرؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية والتي تستمر فعالياتها خمسة أيام بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وأوضح الطريجي باعتباره رئيس وفد الكويت في الندوة أن رؤساء هيئات التدريب المشاركين في الندوة الحالية سيعتمدون دراسة شاملة تتعلق بأنسب الأساليب لتخطيط وتنفيذ التدريب العربي المشترك بعقيدة موحدة للقوات المسلحة العربية مع تطبيق مبادئ الجودة في ظل التحديات الحالية والمستقبلية.

وأفاد بأنه فور اعتماد تلك الدراسة ستتمكن جميع الجيوش العربية من الاستفادة منها وتطبيق محتواها خلال التدريبات والتمارين العسكرية بما يضمن التوافق على توحيد أساليب التدريب المشترك الأمر الذي من شأنه تسهيل تنفيذ أي عمليات عسكرية مستقبلية مشتركة بين الجيوش العربية.

ولفت إلى ان الإدارة العسكرية ومجلس السلم والأمن العربي التابعة لقطاع الشؤون العربية والأمن القومي بالجامعة العربية تقوم بتنظيم ندوات سنوية لرؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية لإعداد دراسات شاملة تتعلق بالتدريب والتعليم العسكري بهدف رفع الجاهزية القتالية وتحقيق مبدأ التكامل الدفاعي بين الجيوش العربية.

وذكر أنه يتم ايضا من خلال تلك الندوات تبادل التجارب والخبرات والأفكار بما يساهم في النهوض بمستويات التدريب العسكري المشترك.