بعثة الـ«ناتو» في العراق: ملتزمون بدعم قوات الأمن العراقية

(كونا) – جددت بعثة حلف شمال الاطلسي «ناتو» في العراق اليوم الأحد التزامها بدعم الأجهزة الأمنية العراقية في مجال محاربة الإرهاب.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان أن رئيس الوزراء محمد السوداني استقبل اليوم قائد بعثة «الناتو» في العراق الفريق جيوفاني ايانوتشي وبحث معه مهام البعثة في العراق في مجالي المشورة والتدريب وتطوير القوات الأمنية العراقية ورفع مستوى أدائها وتمكينها من مواجهة التحديات الامنية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب.

ونقل البيان عن ايانوتشي قوله إن بعثة حلف شمال الأطلسي «الناتو» في العراق تواصل تعاونها وتنسيقها مع مختلف الاجهزة الامنية ضمن نطاق مهامها وواجباتها في تطوير القطاع الامني بالعراق.

من جانبه لفت السوداني إلى أهمية التعاون والتنسيق العالي مع البعثة وفق ما تقتضيه الحاجة الوطنية وفي اطار متطلبات الحكومة العراقية وبالشكل الذي يحفظ سيادة العراق ويعزز أمنه واستقراره.

وتتولى قوات حلف الـ«الناتو» في العراق مهام دعم القوات الامنية في مجالي المشورة والتدريب.