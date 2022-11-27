مجلس الأمة

سعود العصفور يسأل عن إغلاق بعض رياض الأطفال والمدارس في الفحيحيل

منذ ساعة واحدة
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وجّه النائب سعود العصفور سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، بشأن إغلاق بعض رياض الأطفال والمدارس في منطقة الفحيحيل.

ونصّ السؤال على ما يلي:

في شأن بعض رياض الأطفال والمدارس في منطقة الفحيحيل، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- تاريخ إغلاق روضة الفتح قبل تسليمها إلى القطاع الخاص، والأسباب التي دعت إلى ذلك الإجراء، وإذا كان الغلق بسبب تقارير إنشائية، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه التقارير.

2- هل أجرت وزارة التربية أو المستخدم الحالي أي أعمال ترميم وصيانة لمبنى الروضة قبل إعادة افتتاحها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بما يثبت القيام بتلك الأعمال.

3- متى سُلم مبنى روضة الفتح لمدرسة تابعة للقطاع الخاص؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من العقد المبرم بين الوزارة والمستخدم الحالي للمبنى.

4- ما أسباب إغلاق مدارس منطقة الفحيحيل (المعهد الديني، ومدرسة الفرزدق، ومدرسة لطيفة الفارس، وروضة الأمل)؟ مع تزويدي بصورة ضوئية لأي تقرير استند إليه في هذا الإجراء.

5- ما خطة الوزارة الحالية لإعادة استخدام هذه المدارس؟ مع تزويدي بالجدول الزمني المحدد لكل مدرسة على حدة.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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