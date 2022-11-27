مجلس الأمة

صالح عاشور يسأل وزير التجارة عن خطة الوزارة تجاه ارتفاع الأسعار

منذ 11 دقيقة
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وجّه النائب صالح عاشور سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، بشأن خطة الوزارة تجاه ارتفاع الأسعار لا سيما الزيادة المصطنعة في السلع والمنتجات والبضائع في السوق الكويتي.

ونصّ السؤال على ما يلي:

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل لوزارة التجارة والصناعة خطة تجاه ارتفاع الأسعار لا سيما الزيادة المصطنعة في السلع والمنتجات والبضائع في السوق الكويتي؟

2- ما القواعد التي تفرضها الوزارة للسماح برفع سعر السلع والبضائع والمنتجات؟ وهل خوطبت الوزارة لأخذ الإذن برفع سعر منتج أو سلعة ما؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بجدول لهذه السلع والمنتجات والمتاجر والشركات خلال هذه السنوات 2022/2021/2020.

3- كم عدد المخالفات التي سجلتها الوزارة على المحلات والمتاجر والشركات التي رفعت أسعار سلعها ومنتجاتها وبضائعها دون مبرر بالمخالفة للقانون؟ مع تزويدي بجميع ما يثبت ذلك.

4- كم عدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة تجاه شركات البناء التي رفعت أسعار البناء بعذر ارتفاع أسعار مواد البناء؟ وما إجراءات الوزارة تجاه تلك الشكاوى؟ مع بيان كل شكوى على حدة، وإجراءات الوزارة تجاه تلك الشكوى.

5- ما آلية الوزارة في مراقبة أسعار السلع والبضائع والمنتجات؟ وهل شُكلت فرق للرقابة على الأسعار وتحرير المخالفات؟ مع تزويدي بما قامت به تلك الفرق منذ 2020/1/1 حتى تاريخ ورود السؤال.

منذ 11 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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