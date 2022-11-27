اقتصاد

مؤسسة البترول: بيع أول شحنة وقود طائرات من إنتاج مصفاة الزور 

منذ ساعة واحدة
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(كونا) – أعلنت مؤسسة البترول الكويتية ممثلة بقطاع التسويق العالمي اليوم الأحد عن بيع أول شحنة من منتج وقود الطائرات من مصفاة الزور حيث يجري حاليا شحنها على متن الناقلة (باسيفيك ساره) بالتعاون والتنسيق مع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك).

وقالت المؤسسة في بيان صحفي ان هذه الشحنة تعتبر باكورة انتاج وقود الطائرات المطابق للمواصفات العالمية من مصفاة الزور مشيرة الى ان هذا الإنجاز يأتي بعد البدء بتشغيل وحدات المصفاة.

وأوضحت المؤسسة انها تعكف هي وشركاتها التابعة على تلبية احتياجات السوق العالمي من الوقود النظيف تماشيا مع متطلبات البيئة الامر الذي من شأنه ان يفتح أسواق أوروبية وعالمية واعدة ويعزز تواجد المنتجات الكويتية في الأسواق العالمية ويؤكد المكانة الاقتصادية لدولة الكويت كمزود استراتيجي وشريك موثوق في أسواق الطاقة العالمية.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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