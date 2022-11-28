«أوبك +» تواصل مراجعة السياسة الإنتاجية في اجتماعها الأحد المقبل

(كونا) – يستعد وزراء نفط تحالف «أوبك +» لعقد اجتماعهم الوزاري الدوري في فيينا الأحد المقبل لمواصلة مراجعة السياسة الإنتاجية لدوله وانعكاساتها على الأسعار في أسواق النفط .

ويكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة نظرا للظروف الدولية الحالية لا سيما مع استمرار الحرب في اوكرانيا وتبعاتها على اسواق النفط والطاقة وذلك مع بدء موسم الشتاء حيث يزداد الطلب عادة على النفط والغاز في النصف الشمالي من الكرة الارضية.

ومن المثير للملاحظة ان عقد هذا الاجتماع يأتي قبل يوم واحد فقط من بدء العمل بقرار مجموعة الدول السبع الكبرى الذي يوصي بوضع حد أقصى لسعر النفط الروسي بحلول الخامس من ديسمبر المقبل.

وقال الخبير النمساوي في شؤون الطاقة هاينز غارتنير في تصريح لـ«كونا» انه نظرا لكون روسيا من بين اكبر المصدرين للنفط في العالم وعضوا رئيسا مؤسسا في تحالف «أوبك +» فإن فرض عقوبات على صادراتها النفطية واقتراح تحديد أسعار النفط يعدان مسألة حساسة جدا قد تثير الجدل داخل التحالف.

واعتبر غارتنير هذا الامر من بين التحديات التي تواجه التحالف الذي مضى على تأسيسه ست سنوات اذ يصعب على دوله ان تعزل أحد أعضائها الرئيسيين وتلحق الضرر بمصالحه مثلما تريد الدول الغربية.

وذكر انه رغم التطمينات الغربية بأن عقوباتها على الصادرات الروسية لن تشمل باقي دول التحالف الا ان هذه الدول تجد صعوبة في تلبية المطالب الغربية.