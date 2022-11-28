أوكرانيا تتوقع تصدير أقل من 3 ملايين طن من الحبوب في نوفمبر

قال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف ، إن صادرات الحبوب الأوكرانية لن تصل إلى 3 ملايين طن في نوفمبر مع محاولة روسيا الحد من عمليات التفتيش على السفن في الموانئ.

وقال كوبراكوف على صفحته على فيسبوك إن نحو 4.2 مليون طن من الحبوب غادرت الموانئ الأوكرانية في أكتوبر تشرين الأول.

وأضاف “كان يتم إجراء 40 عملية تفتيش في اليوم في المعتاد والآن، وبسبب موقف روسيا قلت عمليات تفتيش 5 مرات”.

وتم تمديد اتفاق يهدف إلى تخفيف نقص الغذاء العالمي من خلال مساعدة أوكرانيا على تصدير منتجاتها الزراعية وحماية ممر العبور من 3 موانئ على البحر الأسود لمدة 4 أشهر في منتصف نوفمبر تشرين الثاني، وتم التوصل إلي هذا الاتفاق في الأصل في يوليو تموز.

وتعد أوكرانيا وروسيا أكبر دولتين مصدرتين للحبوب في العالم، واتفقتا على قيام فرق بتفتيش السفن للتأكد من عدم وصول أشخاص أو بضائع محظورة إلى الموانئ الأوكرانية أو مغادرتها.

ولكن الصادرات الأوكرانية بدأت بوتيرة أبطأ مع إنحاء كييف باللوم على إحجام روسيا عن تسريع عمليات تفتيش السفن.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر أيلول إن روسيا والعالم النامي تعرضتا “للخداع” بسبب اتفاق تصدير الحبوب الأوكراني الذي توسطت فيه الأمم المتحدة لأن صادرات الحبوب الأوكرانية لا تذهب إلى أفقر دول العالم كما كان مقصوداً في الأصل.