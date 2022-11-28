محليات

«الأرصاد»: فرصة لسقوط أمطار متفرقة.. بعد غد الأربعاء

منذ ساعتين
0 1 أقل من دقيقة

(كونا) – توقع مراقب المحطات ادارة الارصاد الجوية ضرار العلي أن تكون هناك فرصة لسقوط أمطار متفرقة بعد غد الاربعاء مع فرصة لتكون الضباب خلال المساء الى صباح الخميس المقبل.

وقال العلي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن الطقس خلال الايام المقبلة سيستمر معتدلا نهارا ومائلا للبرودة ليلا وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 26 و29 درجة مئوية والصغرى بين 14 و18 درجة مئوية.

وأضاف أن الرياح ستكون متقلبة الاتجاه جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية تكون سرعتها بوجه عام خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 10 إلى 40 كيلومترا في الساعة. 

منذ ساعتين
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

معهد الأبحاث يتعاقد مع هيئة الصناعة لإعداد فرص استثمارية لمشاريع صناعية

أكتوبر 24, 2022

الرشيد: نعمل على تحسين معاشات المتقاعدين لتحقيق العدالة والمساواة

منذ 3 أسابيع

«الكهرباء» تشكل فريقاً لمتابعة الاستعدادات لموسم الأمطار

أكتوبر 18, 2022

«الخدمة المدنية»: انتهاء وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية 

منذ 4 أسابيع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى