«الأرصاد»: فرصة لسقوط أمطار متفرقة.. بعد غد الأربعاء

(كونا) – توقع مراقب المحطات ادارة الارصاد الجوية ضرار العلي أن تكون هناك فرصة لسقوط أمطار متفرقة بعد غد الاربعاء مع فرصة لتكون الضباب خلال المساء الى صباح الخميس المقبل.

وقال العلي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن الطقس خلال الايام المقبلة سيستمر معتدلا نهارا ومائلا للبرودة ليلا وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 26 و29 درجة مئوية والصغرى بين 14 و18 درجة مئوية.

وأضاف أن الرياح ستكون متقلبة الاتجاه جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية تكون سرعتها بوجه عام خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 10 إلى 40 كيلومترا في الساعة.