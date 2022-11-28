«الإعلام»: اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الرقابة اللاحقة على الكتب المخالفة في «معرض الكتاب»

( كونا ) – أكد الوكيل المساعد لشؤون الصحافة والمطبوعات والنشر في وزارة الإعلام بالتكليف لافي السبيعي اليوم الاثنين اتخاذ الوزارة كافة الاجراءات اللازمة لضمان تطبيق قانون الرقابة اللاحقة على كافة الكتب المخالفة وفق اللوائح والنظم المعمول بها في مجال دور النشر والتوزيع بالبلاد.

وقال السبيعي عقب ختام فعاليات معرض الكويت الدولي للكتاب الـ45 إن الوزارة حريصة على اعطاء المساحة الكافية لحرية الكلمة والتعبير بما يتوافق مع النظم واللوائح المعمول بها في مجال النشر.

وبين أن فرق التفتيش الخاصة قامت بجولات مستمرة على كافة دور النشر طوال فترة المعرض اضافة الى تواجد ممثلي قطاع الصحافة بالجناح الخاص بهم لتلقي أية ملاحظات في هذا الشأن.

وأضاف أن الوزارة ممثلة بقطاع الصحافة والمطبوعات والنشر قامت بالتنسيق مع الجهات المختصة من أجل ضمان عدم حدوث أي تجاوزات فيما ينشر ويعرض في المعرض الدولي وعكس صورة حقيقية للعلم والثقافة والتأليف في الكويت.

وأعرب السبيعي عن خالص شكره وتقديره لجميع دور النشر المشاركة في معرض الكويت الدولي للكتاب وعلى تعاونهم الدائم مع الوزارة في ما يتعلق برقابتها اللاحقة على الكتب.