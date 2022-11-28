الثامن والعشرون من نوفمبر في ذاكرة تاريخ الكويت

(كونا) – 1903 – نائب ملك بريطانيا في الهند اللورد كيرزون يصل الى الكويت على متن السفينة (غاردينغ) حيث استقبله الشيخ مبارك الصباح على متن السفينة وسط احتفال شارك فيه نحو 200 فارس مع خيولهم العربية و20 رجلا من الهجانة مع جمالهم ونحو 400 محارب إضافة الى جمهور غفير من المواطنين.

1962 – اثنان من الطلاب ومثلهما من رجال الشرطة يصابون بجروح بسيطة اثر مظاهرة طلابية أثناء زيارة المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد للكويت.

1973 – تأسيس شركة نقل وتجارة المواشي بهدف القيام بجميع عمليات إنتاج اللحوم بكل أنواعها ونقلها والاتجار بها وادرجت الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية عام 1984 برأسمال قدرة ثمانية ملايين دينار كويتي.

1976 – أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما بقانون ينص على أن يتم إيداع نسبة 10 بالمئة من الايرادات العامة للدولة سنويا ونسبة 50 بالمئة من الاحتياطي العام للدول في حساب احتياطي الأجيال القادمة وتستثمر الهيئة العامة للاستثمار تلك الأموال.

1990 – مجلس الأمن الدولي يصدر القرار رقم 677 الذي دان فيه محاولات العراق لتغيير التكوين الديمغرافي لسكان الكويت وإعدام السجلات المدنية التي تحتفظ بها الحكومة الشرعية للكويت فيما طالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة بالتحفظ على السجلات الخاصة بالحكومة الكويتية وسكانها لضمان عدم إقدام السلطات العراقية على إحلال العراقيين محل الكويتيين عندما تستعيد الكويت سيادتها.

1997 – وزارة الداخلية تعلن إطلاق اسم ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح على أكاديمية الشرطة لتصبح أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية تقديرا لجهوده الكبيرة في دعم جهاز الشرطة والرعاية المستمرة للأكاديمية وأبنائها الطلبة.

2005 – الكويت تستضيف اتحاد الكيميائيين العرب ال13 كأول دولة خليجية منذ قيام الاتحاد قبل 30 عاما حيث تسلمت رئاسة الاتحاد.

2009 – لاعب النادي الكويتي الرياضي للمعاقين حامد وبدان يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للمعاقين التي أقيمت في الهند في لعبة تنس الطاولة.

2010 – ناقلة النفط العملاقة (دار سلوى) ثنائية البدن تصل إلى ميناء الأحمدي وهي أول ناقلة للنفط يتم تسلمها ضمن خطة تحديث أسطول شركة ناقلات النفط الكويتية والتي تصل حمولتها إلى نحو 318 ألف طن من النفط وتم بناؤها في قبل شركة (دايوو) الكورية الجنوبية.

2011 – صدور أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح والوزراء وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل وزارة جديدة و تعتبر آخر استقالة له.

2012 – الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يعلن تعيين الكويتي الدكتور عبدالله المعتوق مبعوثا له للشؤون الانسانية في الكويت.

2017 – المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للهجرة يوافق بالإجماع على اعتماد الكويت رسميا عضوا مراقبا في المجلس.

2018 – أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يفتتح مستشفى جابر الأحمد الذي يتكون من خمسة أبراج رئيسية تم بناؤها على مساحة 220 الف متر مربع وبمساحة اجمالية للبناء تبلغ حوالي 725 الف متر وتبلغ السعة السريرية له 1168 سريرا .

الوفيات:

1915 – الشيخ مبارك الصباح (مبارك الكبير) الحاكم السابع للكويت ينتقل الى رحمة الله عن عمر ناهز 73 عاما بعد حكم استمر 19 عاما.