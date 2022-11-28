اقتصاد

الدولار الأميركي يستقر أمام الدينار.. واليورو ينخفض

منذ ساعتين
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 (كونا) – استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 307ر0 فيما انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 36ر0 في المئة إلى مستوى 318ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الأحد.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 34ر0 في المئة لمستوى 370ر0 دينار والفرنك السويسري بنسبة 13ر0 في المئة لمستوى 324ر0 دينار فيما استقر الين الياباني عند 002ر0 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. 

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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