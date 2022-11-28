الصين تسجل 40347 إصابة جديدة بفيروس كورونا

(رويترز) – قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الإثنين، إن الصين سجلت 40347 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأحد منها 3822 إصابة مصحوبة بأعراض 36525 بلا أعراض.

وسجلت الصين 39791 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 3709 إصابات مصحوبة بأعراض و36082 بلا أعراض.

وباستثناء الحالات الوافدة، سجلت الصين 40052 إصابة محلية جديدة منها 3748 مصحوبة بأعراض و36304 بلا أعراض ارتفاعا من 39506 في اليوم السابق.

ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة مقارنة مع حالة وفاة واحدة قبل يوم ليبقي العدد الإجمالي للوفيات 5233.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 311624 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.