اقتصاد

«المالية» تُطلق 9 خدمات إلكترونية عبر تطبيق «سهل لأصحاب الأعمال»

منذ 15 دقيقة
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(كونا) – أعلنت وزارة المالية انضمامها إلى تطبيق «سهل لأصحاب الأعمال» وتقديم تسع خدمات إلكترونية خاصة بقطاع أملاك الدولة التابع للوزارة بهدف تمكين أصحاب الشركات والمؤسسات من إنجاز معاملاتهم عبر نافذة واحدة.

وقالت (المالية) في بيان صحفي إنه تم إضافة خمس خدمات خاصة بأملاك الدولة للأسواق وهي دفع المستحقات السنوية للأسواق وإصدار بدل فاقد إيصال وإصدار بدل فاقد ترخيص وإصدار بدل فاقد عقد وإصدار شهادة لمن يهمه الأمر.

وذكرت أنها أضافت كذلك أربعة خدمات تخص أملاك الدولة للجمعيات التعاونية وهي دفع المستحقات السنوية للجمعيات وإصدار بدل فاقد إيصال سداد مستحقات جمعية وإصدار بدل فاقد عقد جمعية وإصدار شهادة لمن يهمه الأمر.

وأكدت أن إضافة هذه الخدمات على التطبيق يسهم في العمل في إطار النهج الحكومي بالتحول الرقمي لتسهيل الإجراءات وضمان سرعة إنجاز المعاملات لأصحاب الأعمال.

منذ 15 دقيقة
0 0 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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