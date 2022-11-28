الهلال الأحمر يوزع كسوة الشتاء على 650 أسرة محتاجة داخل الكويت

(كونا) – أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي توزيع كسوة الشتاء على 650 أسرة محتاجة داخل البلاد تضمنت أجهزة للتدفئة وبطانيات ومستلزمات منزلية.

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام في الجمعية خالد الزيد في تصريح صحفي حرص الجمعية على دعم الأسر المحتاجة خصوصا أن مشروع كسوة الشتاء يأتي من ضمن جهود الجمعية في مساعدين المحتاجين داخل البلاد من أسر متعففة وأرامل وأيتام ومحدودي الدخل للتخفيف من أعباء فصل الشتاء.

وأضاف الزيد أن هذه الحملة تأتي لتعزيز روح التكافل الاجتماعي داخل الكويت في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة من الجمعية والمتبرعين من الأفراد والجهات الحكومية والخاصة.

وذكر أن الجمعية إلى جانب هذه الحملة تستقبل الصدقات والزكاة من الشركات والمواطنين مؤكدا أهمية دعم هذه الحملات والأنشطة لما لها من إسهامات في خدمة المجتمع ومساعدة الأسر المحتاجة لتحقيق التعاون المشترك وتفعيل القيم المجتمعية كاستراتيجية وطنية.