محليات

الوزيرة أماني بوقماز تفتح تحقيقاً موسّعاً في 4 عقود تابعة لوزارة الكهرباء

منذ 4 ساعات
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فتحت وزيرة الأشغال وزيرة الكهرباء والماء د. أماني بوقماز تحقيقاً موسّعاً فيما أثاره النائب سعد الخنفور في جلسة مجلس الأمة الماضية، بشأن التلاعب والتنفيع في 4 مناقصات بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

وفي هذا الصدد كشفت مصادر مطلعة أن الوزيرة بوقماز شددت على ضرورة فحص ومراجعة جميع العقود المبرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت أي تجاوزات، وجاء ذلك بعد مطالبات نيابية، وفقاً لـ«القبس».

وأوضحت أن تكلفة 4 مناقصات ارتفعت بصورة كبيرة عند مباشرة إجراءات الطرح والترسية، مقارنة بتوصيات اللجان الفنية في الوزارة بشأن القيم التقديرية للمناقصات نفسها، وكان إجماليها وفق تقديرات اللجان الفنية 388 مليون دينار، لكنه قفز إلى 688 مليون دينار لاحقاً.

ولفتت المصادر إلى توجيهات حكومية عليا صدرت بضرورة التصدي لأي شبهة فساد تتعلق بإجراءات المناقصات.

وذكرت أن القيمة التقديرية لإحدى هذه المناقصات كانت 64 مليون دينار، ثم قفزت لاحقاً إلى 121 مليون دينار، بينما بلغت قيمة المناقصة الثانية وفق تقديرات اللجنة الفنية 80 مليون دينار، وارتفعت إلى 188 مليون دينار بعد ذلك، أما المناقصة الثالثة فكانت قيمتها 76 مليون دينار، ثم صعدت لاحقاً إلى 142 مليون دينار بعد تقديم العروض من الشركات. وبينت أن العقد الرابع كانت قيمته التقديرية 168 مليون دينار، لكنه تضاعف لاحقاً إلى 266 مليون دينار.

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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