محليات

انطلاق تمرين «لؤلؤة الغرب 2022» للجيش الكويتي والحرس الوطني

منذ 3 ساعات
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(كونا) – انطلقت اليوم الاثنين فعاليات تمرين «لؤلؤة الغرب 2022» الذي ينفذه الجيش الكويتي والحرس الوطني بالتعاون مع القوات الفرنسية ويستمر حتى 7 ديسمبر المقبل.
وقالت رئاسة الأركان في بيان صحفي إن التمرين يهدف إلى توحيد منظومة القيادة المشتركة وتنسيق الجهود وصولا الى الفهم الصحيح لتخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة إضافة الى تعزيز مفهوم تبادل الخبرات والارتقاء بمستوى الأداء والجاهزية القتالية للقوات المشاركة.
وأضاف أن التمرين يهدف أيضا إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك بين القوتين الكويتية والفرنسية عبر التدريب الجماعي لضمان المحافظة على مستوى الأداء وتحقيق الأهداف المنشود من التمارين المشتركة والاستفادة القصوى من جميع مراحلها لرفع الكفاءة القتالية للقوات المسلحة.
وذكرت أن تمرين (لؤلؤة الغرب 2022) سيشهد بعض الرمايات بالذخيرة الحية في مجمع ميادين الرماية في منطقة الأديرع الواقعة شمال غرب البلاد. 

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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