محليات

«دسمان»: اكتشاف طفرة جينية تسبب السُمنة وارتفاع الضغط وارتفاع الدهون الثلاثية

منذ 46 دقيقة
0 1 دقيقة واحدة

(كونا) – اكتشف باحثون بعلم الوراثة في معهد دسمان للسكري وجود طفرة جينية واحدة تسبب مضاعفات كبيرة لثلاثة عوامل اختطار هي السمنة في منطقة البطن وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الدهون الثلاثية.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الأبحاث في المعهد البروفيسور فهد الملا في بيان صحفي اليوم الاثنين إن الدراسة التي أجراها الباحثون أجريت على 479 مريضا من الكويتيين والعرب إذ توصل العلماء في بحثهم إلى قاعدة نيتروجينية واحدة وهي «سايتوسين».

وأضاف الملا أن «السايتوسين تتعرض لطفرات جينية تجعلها تتحول إلى أدينين في جين كافيولن واحد وهذا التحول يعرض العرب أكثر من غيرهم من الأعراق للاصابة بالسمنة وارتفاع ضغط الدم»، مشيرا إلى نشر هذا البحث في المجلة الجينية العالمية «Frontiers in Genetics».

من جانبه قال الباحث الأساسي في الدراسة الدكتور أشرف المدهون وفق البيان إن اكتشاف الطفرة الواحدة المسببة لثلاث عوامل اختطار مجتمعة في شخص واحد كان مخفيا عند العلماء علاوة على أن اكتشافها عند العرب يفسر سبب انتشار السمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الدهون الثلاثية في الكويت.

وأفاد بأن أهمية هذه الدراسة تكمن في معرفة مسببات «عوامل الاختطار الثلاثية» وطرق تصحيحها لافتا إلى علامات تشير إلى امكانية تفاقم الحالة المرضية لمن لديهم العوامل الثلاثية المذكورة وحدوث عامل اختطار رابع وهو مرض السكري.

منذ 46 دقيقة
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

«المعلومات المدنية» تحذر: جماعات تنتحل صفة موظفينا وتطلب بيانات شخصية

سبتمبر 22, 2022

الصحة: «الصحة النفسية» قيمة جوهرية وجزء لا يتجزأ من رفاهنا العام 

أكتوبر 22, 2022

وزير التربية: قبول استقالة وكيل التعليم الخاص عبد المحسن الحويلة

سبتمبر 22, 2022

وزير الخارجية يلتقي نظيره البحريني على هامش أعمال منتدى حوار المنامة

منذ أسبوع واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى