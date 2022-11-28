مجلس الأمة

مبارك الطشة: تقدمت ومجموعة نواب باقتراح بقانون بشأن مخاصمة القضاء

منذ 30 دقيقة
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أعلن النائب د. مبارك الطشه عن تقدمه ومجموعة من النواب باقتراح بقانون بشأن مخاصمة القضاء، مؤكداً أنه قانون حضاري مستحق في الفترة الحالية.

وقال الطشه في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه تقدم ومجموعة من النواب باقتراح بقانون بشأن مخاصمة القضاء، مبينًا أنه قانون حضاري معمول به في أغلب دول العالم.

ولفت الطشه إلى أن الحكومة ردته بعد أن أقره المجلس بالإجماع متذرعة بعدم دستورية بعض مواده بعد أن خضع إلى نقاشات مطولة في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بحضور أهل القانون والفقه الدستوري وحضور الجانب الحكومي وتمت الموافقة عليه بالإجماع.

وأكد الطشه أن هذا القانون مستحق في هذه الفترة الحالية خصوصاً بعد الأحكام الأخيرة التي صدرت على بعض القضاة، داعياً زملاءه النواب إلى استعجال هذا القانون وإقراره.

وبين أن “هذا القانون سيعالج المثالب الدستورية المزعومة التي تم رد المرسوم لأجلها في مرسوم الرد”.

منذ 30 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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