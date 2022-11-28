مجلس الوزراء استعرض الاستجواب المقدم من حمدان العازمي لوزيرة الأشغال

عبر مجلس الوزراء عن بالغ شكره وتقديره باسم الكويت حكومة وشعباً للمبادرة الكريمة التي تقدم بها الشيخ تميم بن حمد أمير قطر بتوجيه الدعوة لطلاب ثانوية بلاط الشهداء بنين في الكويت لحضور أحد مباريات كأس العالم المقامة في قطر الشقيقة بعد انتشار فيديو لطلابهـا الذين قاموا بالاحتفال عند بدء فعاليات كأس العالم، معرباً عن خالص تقديره واعتزازه لهذه الدعوة وما تجسده مشاعر أبوية صادقة وإضافة لسجل إنجازات قطر بكرم الضيافة وحسن التنظيم المشهود في هذه البطولة العالمية، ومجلس الوزراء إذ يستذكر المواقف الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين من روابط الأخوة وأواصر المودة والعلاقات الطيبة الحميمة، سائلا المولى عز وجل لدولة قطر الشقيقة المزيد من الإنجازات والتوفيق والنجاح.

واستعرض مجلس الوزراء المحـور الـوارد بصحيفة الاستجواب المقدم بتاريخ 2022/11/21 من العضو حمدان العازمي إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الكهرباء والماء والطاقة المتجـددة د. أماني سليمان بوقماز والذي سيدرج على جدول أعمال أول جلسة قادمة ومجلـس الوزراء إذ يسلم من جانبه بأن الإستجواب هـو حـق دستوري يكفله الدستور لكل عضو في مجلس الأمة، ليؤكد من جانب آخر ثقته الكاملة بوزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وينـوه بالدور الإيجابي الذي تقوم به في عملها الوزاري وعلى رأس الأجهزة الخاضعة لإشرافها مـن أجـل أداء المسئوليات الملقاة على عاتقها

وبهذا الصدد استمع مجلس الوزراء لردود الوزيرة على صحيفة الاستجواب واطمأن على سلامة موقفها، كما يؤكد حرصه على دعمها لمواصلة جهودها لخدمة الوطن والمواطنين