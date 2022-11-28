موسكو: تأجيل المحادثات النووية بين روسيا وأميركا

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إن المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن نزع السلاح النووي التي كان من المقرر عقدها هذا الأسبوع بالقاهرة قد تأجلت.

وكانت صحيفة كوميرسانت الروسية قد نقلت في وقت سابق من اليوم عن السفارة الأميركية قولها إن روسيا أجلت من جانب واحد محادثات نزع السلاح النووي مع مسؤولين أميركيين.

وكان من المقرر أن يلتقي مسؤولون من البلدين في العاصمة المصرية من 29 نوفمبر وحتى السادس من ديسمبر لمناقشة استئناف عمليات تفتيش بموجب معاهدة نيو ستارت للحد من انتشار الأسلحة النووية.