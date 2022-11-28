وزير الخارجية التركي: قد نعيّن سفيراً في مصر خلال الأشهر المقبلة

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، اليوم الاثنين، أن بلاده قد تعين سفيرا في مصر خلال الأشهر المقبلة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول.

وذكر أوغلو أن تركيا ومصر قد تستأنفان العلاقات الدبلوماسية الكاملة، وتعيدان تعيين سفيرين خلال الأشهر المقبلة.

وقال أوغلو للصحافيين في أنقرة إن البلدين قد يستأنفان المشاورات الدبلوماسية بقيادة نائبي وزيري الخارجية في إطار عملية التطبيع قريبا.

وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، بأن عملية بناء العلاقات مع مصر ستبدأ باجتماع وزراء من البلدين، وأن المحادثات ستتطور انطلاقاً من ذلك.