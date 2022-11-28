4 لجان برلمانية تعقد اجتماعاتها اليوم 

وتعقد لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعاً لمناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لوزارة الكهرباء والماء الواردة في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021/2022.
وتناقش اللجنة المخالفات المالية التي أوردها جهاز المراقبين الماليين على وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الواردة في تقاريره عن النصف الأول والثاني عما أسفرت عنه رقابته المسبقة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2021/2022.
ويحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة المالية ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وديوان الخدمة المدنية، كما تنظر بند ما يستجد من أعمال.
كما تناقش اللجنة مناقشة مشروع قانون في شأن تعارض المصالح ( المحال بالمرسوم رقم 65 لسنة 2021، ومناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين.