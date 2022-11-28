4 لجان برلمانية تعقد اجتماعاتها اليوم 

تعقد 4 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم الاثنين لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.

وتناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تكليف اللجنة بمتابعة قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة استعدادات الجهات المختصة للتقييم الدولي المتبادل.

كما تناقش اللجنة تقارير المتابعة الدورية والموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعمال اللجنة (سبق وأن أرسلت اللجنة التقارير للسادة الأعضاء للاطلاع بتاريخ 7 نوفمبر 2022.

وتعقد لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعاً لمناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لوزارة الكهرباء والماء الواردة في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021/2022.

وتناقش اللجنة المخالفات المالية التي أوردها جهاز المراقبين الماليين على وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الواردة في تقاريره عن النصف الأول والثاني عما أسفرت عنه رقابته المسبقة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2021/2022.

ويحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة المالية ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وديوان الخدمة المدنية، كما تنظر بند ما يستجد من أعمال.

وتجتمع لجنة المرأة والأسرة والطفل اليوم لدراسة اقتراح برغبة وبند ما يستجد من أعمال.

وتناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية طلب رفع الحصانة عن النائب ماجد مساعد المطيري في القضية رقم (2066/2020) حصر نيابة العاصمة المقيدة برقم (525/2020) جنايات المباحث.

كما تناقش اللجنة مناقشة مشروع قانون في شأن تعارض المصالح ( المحال بالمرسوم رقم 65 لسنة 2021، ومناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين.