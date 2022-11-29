أميركا: مخزون الصين من الرؤوس الحربية النووية سيبلغ 1500 بحلول 2035

(كونا) – توقعت وزارة الدفاع الأمريكية الإثنين أن يصل المخزون الصيني من الرؤوس النووية الحربية الى 1500 رأس بحلول سنة 2035.

وجاءت هذه التوقعات خلال التقرير السنوي حول القوة العسكرية للصين والذي تصدره وزارة الدفاع الأمريكية وأكدت فيه أن الصين إذا واصلت وتيرة توسعها النووي فمن المحتمل أن تحوي مخزونا من نحو 1500 رأس حربي بحلول عام 2035.

وقدر التقرير أن مخزون الصين من الرؤوس الحربية النووية التشغيلية يتجاوز حاليا 400 رأس مشيرا إلى أن بكين ربما سارعت خلال 2021 في توسعها النووي.

وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية عن أن الجيش الصيني يخطط لاستكمال تحديث دفاعه الوطني بشكل أساسي في القوات المسلحة بحلول عام 2035.

وأفاد التقرير السنوي للوزارة بأن الصين تهدف على مدى العقد المقبل إلى تحديث وتنويع وتوسيع قواتها مشيرا الى أنه مقارنة بجهود التحديث النووي لجيش التحرير الشعبي قبل عقد من الزمن فإن الجهود تتجاوز محاولات التحديث السابقة من حيث الحجم والتعقيد.