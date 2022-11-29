دوليات

استشهاد فلسطينييْن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب رام الله 

منذ ساعتين
0 1 دقيقة واحدة

(كونا) – استشهد شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء احدهما من قرية المغير والأخر من بلدة بيتونيا بالقرب من رام الله ما يرفع عدد الشهداء الى خمسة في اقل من 24 ساعة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان ان الشاب رائد النعسان 21 عاما استشهد بعد ان أصيب برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير.
وقال شهود عيان ان قوة اسرائيلية اقتحمت القرية ودارت موجهات مع عشرات الشبان الذين تصدوا لها بالحجارة ما أدى الى إصابة النعسان برصاصة في الصدر نقل على أثرها الى المستشفى حيث أعلن عن استشهاده.
من جانبها ذكرت الهيئة العامة للشؤون المدينة الفلسطينية في بيان ان الجريح راني أبو علي 45 عاما من بيتونيا استشهد متأثرا بإصابته حيث أطلقت قوات الاحتلال النار عليه عند المدخل الشمالي لمحافظة رام الله والبيرة بعد ظهر اليوم بزعم تنفيذه عملية دهس اسفرت عن إصابة مجندة بجروح وصفت بالخطيرة.

منذ ساعتين
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

روسيا تضيف 11 إقليماً بريطانياً إلى قائمة الدول غير الصديقة

أكتوبر 30, 2022

مجلس النواب اللبناني يخفق في انتخاب رئيس جديد للبلاد

أكتوبر 24, 2022

ماليزيا تجري انتخابات عامة في 19 نوفمبر القادم

أكتوبر 20, 2022

استمرار الاستفتاءات لضم مناطق أوكرانية إلى روسيا وسط تنديد دولي

سبتمبر 24, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى