استشهاد فلسطينييْن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب رام الله 

(كونا) – استشهد شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء احدهما من قرية المغير والأخر من بلدة بيتونيا بالقرب من رام الله ما يرفع عدد الشهداء الى خمسة في اقل من 24 ساعة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان ان الشاب رائد النعسان 21 عاما استشهد بعد ان أصيب برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير.

وقال شهود عيان ان قوة اسرائيلية اقتحمت القرية ودارت موجهات مع عشرات الشبان الذين تصدوا لها بالحجارة ما أدى الى إصابة النعسان برصاصة في الصدر نقل على أثرها الى المستشفى حيث أعلن عن استشهاده.

من جانبها ذكرت الهيئة العامة للشؤون المدينة الفلسطينية في بيان ان الجريح راني أبو علي 45 عاما من بيتونيا استشهد متأثرا بإصابته حيث أطلقت قوات الاحتلال النار عليه عند المدخل الشمالي لمحافظة رام الله والبيرة بعد ظهر اليوم بزعم تنفيذه عملية دهس اسفرت عن إصابة مجندة بجروح وصفت بالخطيرة.