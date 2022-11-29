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البرلمان الأوروبي يصوت الخميس على إعفاء الكويتيين والقطريين من الـ«شنغن»

منذ ساعة واحدة
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(كونا) – أعلنت لجنة الحريات المدنية والعدل والداخلية في البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء أن أعضاءها سيصوتون، بعد غدٍ الخميس، على عملية إعفاء مواطني الكويت وقطر من تأشيرة «شنغن».
وجاء هذا الإعلان بعد 12 يوماً على تأجيل التصويت الذي كان من المقرر إجراؤه في 17 نوفمبر الجاري.
وفي حال تم التصويت في اللجنة بتأييد القرار فإنه سينتقل الى البرلمان الأوروبي بهيئته العامة في وقت يحدد لاحقاً.
وكان نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس قال منذ نحو أسبوعين إن عملية إعفاء الكويتيين من تأشيرة «شنغن» في مراحلها النهائية بعد أن استكملت الكويت جميع الاستحقاقات الفنية المطلوبة لملف الاعفاء.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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