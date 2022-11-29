محليات

«البلدية»: إزالة سوق الغنم بالكيلو 7 على خط الوفرة

منذ ساعتين
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كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام فريق الطوارئ والتدخل السريع بفرع بلدية محافظة الأحمدي، بتنفيذ إزالة لسوق الغنم الواقع في خط الوفرة الكيلو 7. 

وأشارت إدارة العلاقات العامة إلى أن الفريق الرقابي قام بإزالة ما يقارب من 60 محصاراً، فضلاً عن إزالة 3 مخيمات تابعة لعمالة سائبة، وتوجيه إنذار نهائي لأصحاب العلف ومهلة مدتها أسبوع لإزالة الأعلاف. 

وأكدت أن الفرق الرقابية بأفرع البلدية في جميع المحافظات لا تدخر جهداً في إزالة التجاوزات والتعديات على أملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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