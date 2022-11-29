التاسع والعشرون من نوفمبر في ذاكرة تاريخ الكويت

(كونا) – التاسع والعشرون من نوفمبر..

1976 – نائب أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر مرسوما بقانون بإعفاء شركات الطيران العربية والأجنبية والتي تعمل طائراتها في الكويت من الضرائب إذا ما قررت الدول التابعة لها معاملة شركات الطيران الكويتية بالمثل.

1990 – مجلس الأمن الدولي يصدر القرار رقم 678 الذي نص على استخدام جميع الوسائل اللازمة بما فيها القوة ضد العراق إذا لم ينسحب من الكويت بحلول 15 يناير 1991 والامتثال لجميع قرارات المجلس.

1993 – الكويت وروسيا الاتحادية توقعان اتفاقية تعاون أمني وقعها وزير الدفاع الشيخ علي صباح السالم الصباح ونظيره الروسي بافل غراتشوف.

2004 – شركة صناعة الكيماويات البترولية تعلن طرح 90 بالمئة (990 مليون سهم) من أسهم شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية للاكتتاب العام في أكبر عملية اكتتاب عام في تاريخ الكويت حيث يبلغ رأسمال الشركة 110 ملايين دينار كويتي.

2004 – الكويت واليابان توقعان في طوكيو بروتوكول تعاون لإنجاز المشروع الأول النموذجي لإعادة تأهيل جون الكويت بتكلفة تقدر بنحو 6ر14 مليون دولار بتمويل من الحكومة اليابانية ويتضمن البروتوكول ثلاثة مشاريع كبرى هي إعادة تأهيل جون الكويت وتحديث القطاع النفطي وبرامج تطوير الثروات البشرية.

2012 – وزارة الصحة تدشن أكبر عناية مركزة بمنطقة الخليج في مستشفى العدان بطاقة استيعابية تقدر ب 41 سريرا وبتكلفة ستة ملايين دينار كويتي.

2016 – الكويت تعلن عن تقديم قروض ميسرة لتونس بقيمة 500 مليون دولار في المؤتمر الدولي لدعم الاستثمار (تونس 2020) الذي عقد في تونس.

2019 – الكويت ممثلة بوزارة المواصلات تفوز بعضوية المنظمة الدولية البحرية عن الفئة (سي) والمتعلقة بالدول التي لها مصالح خاصة في مجال النقل البحري والملاحة.

الوفيات:

2008 – الفنان خالد الزايد ينتقل الي رحمة الله عن عمر ناهز 65 عاما وهو أحد أبرز الملحنين الأوائل الذين قدموا أعمالا غنائية خالدة في الذاكرة الموسيقية الكويتية وتعاون مع معظم المطربين على الساحة الفنية وكان له دور بارز في مسيرة فرقة التلفزيون.

2021 – وفاة عبدالعزيز الدوسري المؤسس الأول لبنك الإئتمان الكويتي وأول مدير عام له عن عمر ناهز 101 عام بعد رحلة عطاء تولى خلالها مناصب عدة من بينها مدير دائرة أملاك الدولة من 1956 حتى 1960 وعضو مجلس الانشاء المسؤول عن نهضة الكويت العمرانية آنذاك.