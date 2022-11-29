«التربية» لـ«الإدارات المدرسية»: لا تكلّفوا المعلمين والطلبة أعباءً مالية

أصدر الوكيل المساعد لقطاع التعليم العام في وزارة التربية أسامة السطان، نشرةً عامة إلى مديري عموم المناطق التعليمية، ومدير إدارة التعليم الديني، أكد من

خلالها ضرورة التعميم على جميع الإدارات المدرسية بمختلف المراحل التعليمية ورياض الأطفال بالالتزام بعدم تكليف المعلمين والمتعلمين وأولياء أمورهم تكاليف مالية أو مشاريع خارجية.

وأشار السلطان إلى الإيعاز لجهة الاختصاص لدى المناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني بتعميم الأتي على جميع الإدارات المدرسية بمختلف المراحل التعليمية ورياض الأطفال.

واشتمل التعميم على عدم تكليف الهيئات التعليمية والإدارية أو المتعلمين أو أولياء أمورهم بأية طلبات أو أعباء مالية لا تدخل ضمن نطاق واجباتهم، وعدم تكليف المتعلمين أو أولياء أمورهم «صراحة أو إيحاء» بأية أعمال لا تعد من واجباتهم أو طلب أية مبالغ مالية أو تبرعات.

كما تضمن «توفير جميع المستلزمات التعليمية أو المدرسية من حساب الصندوق المالي، أو حساب المقصف المدرسي أو سلف الأقسام العلمية وفقا للنظم واللوائح المتبعة في هذا الشأن، ويتم تعميم رقم الهاتف والباركود الموضح أدناه للتواصل من خلال برنامج «22304303 whatsapp» على جميع المعنيين بالنشرة «أولياء الأمور والهيئات التعليمية والإدارية» وتوقيعهم بالعلم للإبلاغ عن أي حالات من المشار إليها، في البنود أعلاه»

وشددت على أنه سيتعرض للمساءلة القانونية كل من يخالف ما جاء بهذا الكتاب والتعاميم السابقة.