محليات

«الداخلية» شاركت في معرض الفرص الوظيفية الخامس بـ«التطبيقي»

منذ ساعتين
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ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أنه في إطار حرص وزارة الداخلية على المشاركة في كافة الفعاليات التي تخدم المجتمع، وتعريف الشباب بالفرص الوظيفية في المؤسسة الأمنية، شاركت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني وقطاع التعليم والتدريب في معرض الفرص الوظيفية الخامس والذي تنظمه الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في مقر الهيئة بمنطقة الشويخ والذي يقام خلال الفترة من 28 نوفمبر الجاري ولمدة ثلاثة أيام بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

ويهدف المعرض إلى توعية الطلبة الخريجين والمتوقع تخرجهم بمتطلبات سوق العمل من الفرص الوظيفية المتاحة في الجهات الحكومية والعسكرية والخاصة وتذليل الصعوبات أمام الخريجين الباحثين عن فرص وظيفية ودراسية بما يتفق مع تخصصاتهم.

وتدعو الادارة جميع الطلبة الخريجين والمتوقع تخرجهم للمشاركة بالفعاليات والاطلاع على متطلبات الوظائف والاستفادة من العروض الدراسية الوظيفية التي تقدمها الجهات المشاركة بالمعرض.

منذ ساعتين
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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