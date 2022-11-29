«الطاقة الدولية»: روسيا خسرت أوروبا كأكبر عميل لها.. إلى الأبد

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة، الثلاثاء، أن روسيا خسرت أوروبا كأكبر عميل لها إلى الأبد.

جاء ذلك بعدما توقعت الوكالة الدولية للطاقة، في وقت سابق، أن موسكو قد تشعر ببعض الآثار المكلفة الناتجة عن خلافاتها مع الدول الأوروبية.

وأوضح رئيس الوكالة فاتح بيرول، خلال ندوة بالعاصمة الألمانية برلين، الخميس الماضي، أن إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا قد تنتهي تماما العام المقبل.

كما تابع: «75% من صادرات روسيا من الغاز و55% من نفطها كان يذهب إلى أوروبا قبل الحرب، لذا فإن موسكو بحاجة إلى إيجاد أسواق جديدة لإنتاجها».