«النجاة الخيرية» تدشّن حملتها الإغاثية «جمعة اليمن»

(كونا) – دشّنت جمعية النجاة الخيرية الكويتية اليوم الثلاثاء حملتها الإغاثية «جمعة اليمن»، بالتعاون مع ينابيع الخير اليمنية بحصيلة تبرعات بلغت 330 ألف دينار كويتي (نحو مليون دولار).

وقال عضو الحملة محمد الميموني إن هذه الحملة الميدانية تشهد نجاحاً ملحوظاً، مقارنة بالحملات السابقة التي نفذتها الجمعية لاسيما أن المشاركين فيها تجاوزا 16 ألف متبرع حتى الآن.

وأضاف الميموني أن برنامج الزيارة لليمن الشقيق تمت بإشراف وزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية الكويتية الممتد حتى الثالث من ديسمبر المقبل، مبيناً أن الجمعية تمكنت من توزيع 1100 سلة غذائية إضافة إلى مواد للتدفئة والبطانيات ووسائل إيواء لمجابهة صعوبة فصل الشتاء للاجئي ونازحي الأزمة اليمنية.

وأشار إلى أن المستهدفين من الحملة هم الأسر النازحة والفقيرة المتضررة من الأزمة الأخيرة في اليمن، مشيداً بدور الجهات الرسمية وأصحاب الخير في تسهيل مهام الرحلة الإغاثية.