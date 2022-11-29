بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 2.4 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشرها العام 2.4 نقطة ليبلغ مستوى 7533.81 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.03 في المئة.

وتم تداول 142.4 مليون سهم عبر 8525 صفقة نقدية بقيمة 30.8 مليون دينار «نحو 93.3 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 3.28 نقطة ليبلغ مستوى 5664.40 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.06 في المئة من خلال تداول 79.3 مليون سهم عبر 3397 صفقة نقدية بقيمة 8.4 مليون دينار «نحو 25.4 مليون دولار».

كما انخفض مؤشر السوق الأول 4.6 نقطة ليبلغ مستوى 8427.37 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.05 في المئة من خلال تداول 63 مليون سهم عبر 5128 صفقة بقيمة 22.3 مليون دينار «نحو 67.5 مليون دولار».

في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 4.6 نقطة ليبلغ مستوى 5792.81 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.08 في المئة من خلال تداول 62.7 مليون سهم عبر 2399 صفقة نقدية بقيمة 7.3 مليون دينار «نحو 22.11 مليون دولار».

وكانت شركات «أولى تكافل» و«الأنظمة» و«امتيازات» و«سنام» الأكثر ارتفاعا أما شركات «بيتك» و«آلافكو» و«وطني» و«زين» فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات «التعمير» و«ورقية» و«انجازات» و«وربة كبيتل» الأكثر انخفاضا.